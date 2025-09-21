Balade sur le Chemin Carriès et rétrospective Michel Lanos Château de Saint-Amand-en-Puisaye Saint-Amand-en-Puisaye

Dimanche 21 septembre, 14h30
Château de Saint-Amand-en-Puisaye
Nièvre

Accès libre | Être équipé pour la balade.

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Dans le cadre des vingt ans du Chemin Carriès et en lien avec la rétrospective du céramiste Michel Lanos (1926-2005), deux événements présentés au musée du Grès par la Conservation départementale, nous cheminerons à la redécouverte des sculptures de Michel Lanos, installées sur le Chemin Carriès.

La balade, accompagnée et commentée par Daniel Delautre, président des Amis du musée du Grès, sera complétée de la visite du musée.

Château de Saint-Amand-en-Puisaye 15 Grande Rue, 58310 Saint-Amand-en-Puisaye Saint-Amand-en-Puisaye 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 06 86 27 60 97 Balade dans le village à la rencontre des oeuvres d’Albert Vallet et visite commentée du Musée du Grès Parking à proximité sur le Champ de foire, allée de la gare.

© Saint-Amand-en-Puisaye