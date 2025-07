Balade sur le Chemin de la Ligne et apéritif vigneron LEMBEYE Lembeye

Balade sur le Chemin de la Ligne et apéritif vigneron LEMBEYE Lembeye mardi 5 août 2025.

Balade sur le Chemin de la Ligne et apéritif vigneron

LEMBEYE Chai Doléris Lembeye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-05 09:00:00

fin : 2025-08-05 13:00:00

Date(s) :

2025-08-05

Balade commentée sur le chemin de la ligne de fer (5 km) avec la découverte de l’histoire du tram à vapeur et de plusieurs ouvrages d’art (ponts, descentes d’eau, talus empierrés…).

11h30 visite du chai souterrain du Chai Doléris et dégustation de nos Grands vins en AOC Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh et des produits locaux.

5€/personne.

2,5€/ pour les enfants de 16 ans.

Gratuit pour la randonnée.

.

LEMBEYE Chai Doléris Lembeye 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 68 20 79 chaidoleris@crouseilles.fr

English :

Guided stroll along the railway line (5 km) to discover the history of the steam streetcar and several engineering structures (bridges, water chutes, stone embankments, etc.).

11:30 am: visit the underground wine cellar of Chai Doléris and taste our AOC Madiran and Pacherenc du Vic-Bilh wines and local produce.

5/person.

2.5/person for children under 16.

Free for the hike.

German :

Kommentierte Wanderung auf dem Weg der Eisenbahnlinie (5 km) mit der Entdeckung der Geschichte der Dampftram und mehrerer Kunstwerke (Brücken, Wasserabfahrten, geschotterte Böschungen…).

11:30 Uhr: Besichtigung des unterirdischen Weinkellers Chai Doléris und Verkostung unserer Grands vins in den AOC Madiran und Pacherenc du Vic-Bilh sowie lokaler Produkte.

5?/Person.

2,5 / für Kinder unter 16 Jahren.

Kostenlos für die Wanderung.

Italiano :

Passeggiata guidata lungo la linea ferroviaria (5 km) per scoprire la storia del tram a vapore e diverse strutture ingegneristiche (ponti, pluviali, terrapieni in pietra, ecc.).

11.30: visita alla cantina sotterranea di Chai Doléris e degustazione dei nostri vini AOC Madiran e Pacherenc du Vic-Bilh e dei prodotti locali.

5 a persona.

2,5 per i bambini sotto i 16 anni.

Gratuito per l’escursione.

Espanol :

Paseo guiado por la línea de ferrocarril (5 km) para descubrir la historia del tranvía de vapor y varias estructuras de ingeniería (puentes, bajantes, terraplenes de piedra, etc.).

11.30 h: visita a la bodega subterránea de Chai Doléris y degustación de nuestros vinos AOC Madiran y Pacherenc du Vic-Bilh y de productos locales.

5 por persona.

2,5 para los menores de 16 años.

Excursión gratuita.

L’événement Balade sur le Chemin de la Ligne et apéritif vigneron Lembeye a été mis à jour le 2025-06-30 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65