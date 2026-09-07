Balade : sur le chemin de Saint-Jacques de Pont-Saint-Esprit, Parking de l’oppidum de Gaujac, Gaujac

Informations pratiques

Balade : sur le chemin de Saint-Jacques de Pont-Saint-Esprit Samedi 19 septembre, 09h30 Parking de l’oppidum de Gaujac Gard

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

L’oppidum et les trois chapelles romanes comptent parmi les éléments emblématiques du patrimoine de Gaujac. Nichés en pleine nature, ces sites se découvrent, ou se redécouvrent, au fil d’une randonnée de 12 km empruntant la voie des Helviens et le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Randonnée proposée par l’association pour la sauvegarde du patrimoine de Gaujac.

Prévoir un pique-nique, non fourni, ainsi qu’une tenue adaptée à la marche, un chapeau et de l’eau.

Parking de l’oppidum de Gaujac Chemin de l’oppidum 30330 Gaujac Gaujac 30330 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 07 77 75 54 94 »}]

L’oppidum et les trois chapelles romanes sont des éléments centraux du patrimoine de Gaujac. Nichés en pleine nature, ces sites se découvrent, ou se redécouvrent, au fil d’une randonnée de 12 km le …