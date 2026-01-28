Balade sur le delta de la Leyre en canoë collectif entre Audenge et Biganos Office de Tourisme Audenge
Balade sur le delta de la Leyre en canoë collectif entre Audenge et Biganos
Office de Tourisme 20 allées de Boissière Audenge Gironde
Tarif : 11 – 11 – 11 EUR
2026-02-18
Plongez au cœur d’une aventure inoubliable à bord d’un canoë collectif ! Laissez-vous porter d’Audenge à Biganos , au rythme de votre pagaie et de l’esprit d’équipe. accompagnés par Adrien votre guide-nature au Parc naturel régional des Landes de Gascogne.
Sans moteur, cette embarcation vous invite à une immersion authentique et apaisante, où chaque coup de pagaie vous rapproche un peu plus de la nature. Explorez un écrin préservé entre prés salés et roselières, véritables refuges pour une biodiversité exceptionnelle.
Cette excursion de 2h vous promet un moment de déconnexion totale, entre paysages changeants et rencontres avec la faune locale.
à partir de 6 ans Savoir nager obligatoirement .
Office de Tourisme 20 allées de Boissière Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 70 67 56
