Balade sur le Delta de la Leyre en canoë collectif entre Biganos et Audenge Office de Tourisme Audenge

Balade sur le Delta de la Leyre en canoë collectif entre Biganos et Audenge

Office de Tourisme 20 allées de Boissière Audenge Gironde

Tarif : 13.5 – 13.5 – 13.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-04-08 2026-05-24

Plongez au cœur d’une aventure inoubliable à bord d’un canoë collectif ! Laissez-vous porter de Biganos à Audenge , au rythme de votre pagaie et de l’esprit d’équipe. accompagnés par Adrien votre guide-nature.

Sans moteur, cette embarcation vous invite à une immersion authentique et apaisante, où chaque coup de pagaie vous rapproche un peu plus de la nature. Explorez un écrin préservé entre prés salés et roselières, véritables refuges pour une biodiversité exceptionnelle.

Cette excursion de 2h vous promet un moment de déconnexion totale, entre paysages changeants et rencontres avec la faune locale.

Informations pratiques

Durée 2h

Pour les enfants dès 6 ans savoir obligatoirement nager

Activité non réservable en ligne

Pour tout renseignement complémentaire et réservation , merci de prendre contact avec l’office de tourisme au 05 57 70 67 56. .

Office de Tourisme 20 allées de Boissière Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 70 67 56

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English : Balade sur le Delta de la Leyre en canoë collectif entre Biganos et Audenge

L’événement Balade sur le Delta de la Leyre en canoë collectif entre Biganos et Audenge Audenge a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Coeur Bassin