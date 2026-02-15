Balade sur le domaine de Blasimon La Vignotte Blasimon

Balade sur le domaine de Blasimon

La Vignotte Domaine nature et de loisirs Blasimon Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Balade découverte du sentier d’interprétation du Domaine départemental de Blasimon où seront présentées ses différentes facettes flore, paysage, occupation humaine… Mais ce site cache d’autres trésors beaucoup plus anciens. Plusieurs dizaines de millions d’années avant aujourd’hui, un paysage totalement différent était présent. Sur réservation uniquement. Enfant à partir de 7 ans. .

La Vignotte Domaine nature et de loisirs Blasimon 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 72 27 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade sur le domaine de Blasimon

L’événement Balade sur le domaine de Blasimon Blasimon a été mis à jour le 2026-02-11 par OT de l’Entre-deux-Mers