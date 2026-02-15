Balade sur le domaine de Blasimon La Vignotte Blasimon
La Vignotte Domaine nature et de loisirs Blasimon Gironde
Gratuit
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Balade découverte du sentier d’interprétation du Domaine départemental de Blasimon où seront présentées ses différentes facettes flore, paysage, occupation humaine… Mais ce site cache d’autres trésors beaucoup plus anciens. Plusieurs dizaines de millions d’années avant aujourd’hui, un paysage totalement différent était présent. Sur réservation uniquement. Enfant à partir de 7 ans. .
La Vignotte Domaine nature et de loisirs Blasimon 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 72 27 96
