Balade sur le Domaine départemental de Blasimon Lieu-dit La Vignotte Blasimon

Lieu-dit La Vignotte Domaine nature et de loisirs Blasimon Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Embarquez pour une balade découverte du sentier d’interprétation du Domaine départemental de Blasimon où seront présentées ses différentes facettes flore, paysage, occupation humaine… Mais ce site cache d’autres trésors beaucoup plus anciens… Plusieurs dizaines de millions d’années avant aujourd’hui, un paysage totalement différent était présent. Gratuit, sur réservation uniquement. Enfant à partir de 7 ans. .

Lieu-dit La Vignotte Domaine nature et de loisirs Blasimon 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 72 27 98

