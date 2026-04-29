Bordères-et-Lamensans

Balade sur le sentier de l’Adour entre Bordères et Lamensans et Grenade sur l’Adour

Bordères-et-Lamensans Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 14:00:00

fin : 2026-06-10 16:00:00

Date(s) :

2026-06-10

Partez à la découverte du Sentier de l’Adour avec le Syndicat Adour Midouze ! Lors d’une balade commentée d’environ 4 kilomètres aller-retour, venez explorer les paysages façonnés par le fleuve, comprendre son fonctionnement, ses humeurs et les richesses écologiques qui l’entourent. Entre patrimoine naturel, faune et flore locales, histoire du territoire et enjeux liés à la gestion de la rivière, cette sortie vous permettra de porter un nouveau regard sur l’Adour et ses milieux. Une expérience accessible à tous, pour mieux connaître et apprécier ce fleuve emblématique.

Balade prévoir des chaussures adaptées. Réservation obligatoire .

Bordères-et-Lamensans 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 45 45 98 tourisme@cc-paysgrenadois.fr

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English : Balade sur le sentier de l’Adour entre Bordères et Lamensans et Grenade sur l’Adour

L’événement Balade sur le sentier de l’Adour entre Bordères et Lamensans et Grenade sur l’Adour Bordères-et-Lamensans a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Grenade