Balade sur le sentier de l’Adour entre Bordères et Lamensans et Grenade sur l’Adour Bordères-et-Lamensans
Balade sur le sentier de l’Adour entre Bordères et Lamensans et Grenade sur l’Adour Bordères-et-Lamensans mercredi 10 juin 2026.
Bordères-et-Lamensans
Balade sur le sentier de l’Adour entre Bordères et Lamensans et Grenade sur l’Adour
Bordères-et-Lamensans Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 14:00:00
fin : 2026-06-10 16:00:00
Date(s) :
2026-06-10
Partez à la découverte du Sentier de l’Adour avec le Syndicat Adour Midouze ! Lors d’une balade commentée d’environ 4 kilomètres aller-retour, venez explorer les paysages façonnés par le fleuve, comprendre son fonctionnement, ses humeurs et les richesses écologiques qui l’entourent. Entre patrimoine naturel, faune et flore locales, histoire du territoire et enjeux liés à la gestion de la rivière, cette sortie vous permettra de porter un nouveau regard sur l’Adour et ses milieux. Une expérience accessible à tous, pour mieux connaître et apprécier ce fleuve emblématique.
Balade prévoir des chaussures adaptées. Réservation obligatoire .
Bordères-et-Lamensans 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 45 45 98 tourisme@cc-paysgrenadois.fr
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L’événement Balade sur le sentier de l’Adour entre Bordères et Lamensans et Grenade sur l’Adour Bordères-et-Lamensans a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Grenade