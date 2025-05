Balade sur le thème l’Arbre et le changement climatique , dans l’Espace Naturel Sensible de la montagne de Miélandre – Vesc, 24 mai 2025 09:00, Vesc.

Drôme

Début : 2025-05-24 09:00:00

fin : 2025-05-24 12:30:00

2025-05-24

Balade sur le thème l’Arbre et le changement climatique , dans l’Espace Naturel Sensible de la montagne de Miélandre, Avec Frédéric Bouffard, enseignant en écologie forestière au Sylva Campus de Montélimar

Vesc 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 42 49

English :

Walk on the theme of « Trees and climate change », in the Espace Naturel Sensible de la montagne de Miélandre, with Frédéric Bouffard, forest ecology teacher at the Sylva Campus in Montélimar

German :

Spaziergang zum Thema « Der Baum und der Klimawandel » im Espace Naturel Sensible de la Montagne de Miélandre, Mit Frédéric Bouffard, Lehrer für Waldökologie am Sylva Campus in Montélimar

Italiano :

Passeggiata sul tema « Alberi e cambiamento climatico », nell’Espace Naturel Sensible de la montagne de Miélandre, con Frédéric Bouffard, insegnante di ecologia forestale presso il Campus Sylva di Montélimar

Espanol :

Paseo sobre el tema « Los árboles y el cambio climático », en el Espace Naturel Sensible de la montagne de Miélandre, con Frédéric Bouffard, profesor de ecología forestal en el Campus Sylva de Montélimar

