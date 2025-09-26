Balade sur l’Erdre Départ Saint-Felix, Quai Malakoff (Gare Sud) Nantes

Balade sur l’Erdre Départ Saint-Felix, Quai Malakoff (Gare Sud) Nantes vendredi 26 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-26 10:00 – 12:00

Gratuit : non Prix libre à partir de 5€ https://www.helloasso.com/associations/ecopole-cpie-pays-de-nantes/evenements/balade-en-toue-et-decouverte-de-l-erdre Tout public

Dans le cadre des 25 ans (programmation complète) du réseau de l’environnement, partez à la découverte de l’Erdre en toue cabanée, bateau traditionnel nantais. Avec la Toue de Nantes et la Fédération des Ami.e.s de l’Erdre.Prix libre (5€ min). Inscription obligatoire ICI.Balade accessible aux enfants sous surveillance et aux personnes en situation de handicap (3 places disponibles pour fauteuils roulants à bord de la toue).

Départ Saint-Felix, Quai Malakoff (Gare Sud) Nantes 44021

0240485454 https://www.helloasso.com/associations/ecopole-cpie-pays-de-nantes/evenements/balade-en-toue-et-decouverte-de-l-erdre