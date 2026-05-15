Balade sur les chemins de Monsaguel Mairie Monsaguel

Monsaguel

Balade sur les chemins de Monsaguel

Mairie Le Bourg Monsaguel Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 09:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

L’équipe municipale vous propose une balade de 10km sur les chemins de Monsaguel au départ de la Mairie, suivie d’un pique nique tiré du sac. .

Mairie Le Bourg Monsaguel 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine anne.dandon_conseil@outlook.com

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English : Balade sur les chemins de Monsaguel

L’événement Balade sur les chemins de Monsaguel Monsaguel a été mis à jour le 2026-05-15 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides