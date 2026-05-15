Balade sur les chemins de Monsaguel Mairie Monsaguel
Balade sur les chemins de Monsaguel Mairie Monsaguel samedi 20 juin 2026.
Monsaguel
Balade sur les chemins de Monsaguel
Mairie Le Bourg Monsaguel Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 09:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
L’équipe municipale vous propose une balade de 10km sur les chemins de Monsaguel au départ de la Mairie, suivie d’un pique nique tiré du sac. .
Mairie Le Bourg Monsaguel 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine anne.dandon_conseil@outlook.com
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English : Balade sur les chemins de Monsaguel
L’événement Balade sur les chemins de Monsaguel Monsaguel a été mis à jour le 2026-05-15 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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