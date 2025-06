Balade sur les côteaux avec Jeanine, Ambassadeur de la Vallée du Kiwi Sorde-l’Abbaye 13 septembre 2025 09:00

Balade sur les côteaux avec Jeanine, Ambassadeur de la Vallée du Kiwi
Sorde-l'Abbaye

Visitez Sorde l’Abbaye autrement avec Jeanine qui vous propose une balade commentée sur les coteaux de Sorde et les bords du Gave. Vous découvrirez l’histoire de la région, de la préhistoire à nos jours et profiterez d’une vue panoramique sur la vallée du Gave, le village et les Pyrénées. Rendez-vous place de la mairie à 9h00. Être très bien chaussés et prévoir une réserve d’eau. Limité à 6 personnes. Possibilité de varier le parcours en fonction de la météo. Durée 3h.

Réservation obligatoire par téléphone au 05 58 73 00 52 ou par mail à tourisme@lavalleedukiwi.fr .

Place de la mairie

Sorde-l’Abbaye 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 00 52 tourisme@lavalleedukiwi.fr

Visit Sorde l’Abbaye in a different way with Jeanine who offers you a guided walk on the hillsides of Sorde and the banks of the Gave. You will discover the history of the region, from prehistory to today and enjoy a panoramic view of the Gave valley, the village and the Pyrenees.

Besuchen Sie Sorde l’Abbaye einmal anders mit Jeanine, die Ihnen einen kommentierten Spaziergang über die Hänge von Sorde und die Ufer des Gave anbietet. Sie lernen die Geschichte der Region von der Vorgeschichte bis heute kennen und genießen einen Panoramablick auf das Gave-Tal, das Dorf und die Pyrenäen.

Visitate Sorde l’Abbaye in modo diverso con Jeanine, che vi propone una passeggiata guidata sulle colline di Sorde e sulle rive del Gave. Scoprirete la storia della regione, dalla preistoria ai giorni nostri, e godrete di una vista panoramica sulla valle del Gave, sul villaggio e sui Pirenei.

Visite Sorde l’Abbaye de una forma diferente con Jeanine, que le propone un paseo guiado por las laderas de Sorde y las orillas del Gave. Descubrirá la historia de la región, desde la prehistoria hasta nuestros días, y disfrutará de una vista panorámica del valle del Gave, del pueblo y de los Pirineos.

