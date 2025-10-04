Balade sur les pas de Monet, Pissaro, Renoir et Cézanne Médiathèque Boris Vian Porcheville

Balade sur les pas de Monet

Balade sur les pas de Monet, Pissaro, Renoir et Cézanne Médiathèque Boris Vian Porcheville samedi 4 octobre 2025.

Balade sur les pas de Monet, Pissaro, Renoir et Cézanne Samedi 4 octobre, 09h30 Médiathèque Boris Vian Yvelines

Dès 8 ans – 24 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-04T09:30:00 – 2025-10-04T12:00:00
Fin : 2025-10-04T09:30:00 – 2025-10-04T12:00:00

Sortie culturelle à La Roche-Guyon.
Balade sur les pas de Monet, Pissaro, Renoir et Cézanne animée par la guide Claire Vincent.Rendez-vous sous la Halle de La Roche-Guyon.
Avec la participation de Cécile Delîle qui dédicacera son livre « Enfance impressionniste » de 14h à 17h à la médiathèque.

Médiathèque Boris Vian rue de la grande remise 78440 Porcheville Porcheville 78440 Yvelines Île-de-France 0130633082 http://www.porcheville-borisvian.fr [{« type »: « phone », « value »: « 01 30 63 30 82 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque.borisvian@mairie-porcheville.fr »}]
Sortie culturelle à La Roche-Guyon.

© Espace culturel Boris Vian