Balade sur les pas de Monet, Pissaro, Renoir et Cézanne Médiathèque Boris Vian Porcheville

Dès 8 ans – 24 places

Balade sur les pas de Monet, Pissaro, Renoir et Cézanne animée par la guide Claire Vincent.Rendez-vous sous la Halle de La Roche-Guyon.

Avec la participation de Cécile Delîle qui dédicacera son livre « Enfance impressionniste » de 14h à 17h à la médiathèque.

Médiathèque Boris Vian rue de la grande remise 78440 Porcheville Porcheville 78440 Yvelines Île-de-France 0130633082 http://www.porcheville-borisvian.fr [{« type »: « phone », « value »: « 01 30 63 30 82 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque.borisvian@mairie-porcheville.fr »}]

Sortie culturelle à La Roche-Guyon.

