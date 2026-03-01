Balade sur les plantes sauvages comestibles les Rendez-Vous Nature en Anjou Neuvy-en-Mauges Chemillé-en-Anjou

Balade sur les plantes sauvages comestibles les Rendez-Vous Nature en Anjou

Neuvy-en-Mauges Domaine de la Morosière Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 14:00:00

fin : 2026-04-05 17:00:00

Date(s) :

2026-03-22 2026-04-05 2026-04-19 2026-09-13 2026-10-04

Balade sur les plantes sauvages comestibles dans le cadre des Rendez-Vous Nature en Anjou

Venez (re)découvrir les plantes sauvages dans ce coin préservé et boisé de ce magnifique Domaine.

Sont-elles comestibles ? Comment les reconnaître ? Passionnés du monde végétal, un guide en plantes sauvages comestible et une naturopathe vous accompagnent.

Un temps de dégustation est prévu en fin de cette balade parsemée d’anecdotes.

Pendant cette balade participative, sensorielle et conviviale, vous échangerez sur les pistes d’identification, les possibilités culinaires simples et les usages. Vous croiserez des plantes de sous-bois, haies, lisières, prairies, que vous pourrez trouver potentiellement dans votre jardin ou près de chez vous. Et quelques arbres remarquables !

Dépaysement garanti ! Une invitation à plonger dans la biodiversité végétale locale mais aussi à prendre un temps pour soi en pleine nature. .

Neuvy-en-Mauges Domaine de la Morosière Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 30 76 67 19 inspir.sauvage@gmail.com

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English :

Edible wild plants walk as part of the Rendez-Vous Nature en Anjou festival

L’événement Balade sur les plantes sauvages comestibles les Rendez-Vous Nature en Anjou Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-03-17 par Pôle Tourisme ôsezMauges