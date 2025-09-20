Balade sur les traces de Grenouille Mairie du 20e arrondissement Paris

Balade sur les traces de Grenouille Mairie du 20e arrondissement Paris samedi 20 septembre 2025.

Balade sur les traces de Grenouille Samedi 20 septembre, 10h30 Mairie du 20e arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Vous étiez plusieurs centaines à participer à la balade « Les mystères de Paris » en 2024. Pour l’édition 2025 des Journées européennes du matrimoine et du patrimoine, nous vous proposons une nouvelle balade, « Sur les traces de Grenouille », le célèbre renardeau du cimetière du Père-Lachaise.

Un petit goûter sera proposé aux aventurières victorieuses et aux aventuriers victorieux.

Une aventure magique vous attend !

Samedi 20 septembre 2025

De 10h30 à 17h (dernier départ à 14h)

Sur le parvis de la mairie du 20e, place Gambetta

‍ Une version adulte et une version enfant, de 6 à 12 ans

⏳ Parcours environ 2h-2h30

✏️ Se munir d’un crayon

Inscription souhaitée

Le célèbre renardeau « Grenouille » a mystérieusement disparu du cimetière… Nicolas Nevrite, son gardien, a immédiatement alerté l’agence de recherche de l’A.R.I.A.N.J.A.

Et maintenant, c’est à VOUS de jouer ! Votre mission : Retrouver Grenouille avant la fermeture de l’A.R.I.A.N.J.A. à 17h (heure de Paris). Vous rejoignez la section de recherche pour une enquête palpitante, guidé par un grimoire magique et une carte enchantée.

Ondilune, la gardienne des secrets, vous accompagnera à travers son grimoire vivant, dont les pages se dévoilent selon sa volonté. Elle vous offrira des indices précieux et vous révélera les traces laissées par Grenouille. Mais attention ! Gebyy, le troll farceur des profondeurs, rôde près des points d’eau… Il pourrait surgir pour vous jouer de mauvais tours. Saurez-vous retrouver Grenouille à temps ?

Une quête immersive, pleine de mystères et de magie vous attend.

Mairie du 20e arrondissement 6 place Gambetta, 75020 Paris 75020 Quartier du Père-Lachaise Paris Île-de-France https://mairie20.paris.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://mairie20.paris.fr/pages/les-journees-europeennes-du-patrimoine-dans-le-20e-13808#balade-sur-les-traces-de-grenouille »}] [{« link »: « https://mairie20.paris.fr/pages/les-journees-europeennes-du-patrimoine-dans-le-20e-13808#balade-sur-les-traces-de-grenouille »}, {« link »: « https://mairie20.paris.fr/pages/les-journees-europeennes-du-patrimoine-dans-le-20e-13808#course-d-orientation-sur-les-traces-de-grenouille »}]

Vous étiez plusieurs centaines à participer à la course d’orientation « Les mystères de Paris » en 2024. Pour l’édition 2025 des Journées européennes du matrimoine et du patrimoine, nous vous une « …

ASIGN