Informations pratiques

Saint-Jean-de-Bœuf

Balade sur les traces des animaux

Saint-Jean-de-Bœuf Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 15:00:00

fin : 2026-09-09 17:00:00

Date(s) :

2026-09-09

Par Emma Michelet, Coordinatrice pédagogique et Chargée de mission forêt à la Communauté de Communes Gevrey Nuits-Saint-Georges, et en partenariat avec la Communauté de communes Ouche et Montagne.

À l’occasion d’une balade accessible aux familles, partez à la découverte de la forêt en apprenant à lire les traces et indices laissés par les animaux sauvages.

Une immersion ludique et instructive pour observer la faune et comprendre sa présence sans la déranger.

RDV à 14h45 à la mairie de St Jean-de-Bœuf.

Inscription obligatoire.

Prévoir des chaussures de marche.

Gratuit. .

Saint-Jean-de-Bœuf 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 55 15 30 office.tourisme@ouche-montagne.fr

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English : Balade sur les traces des animaux

L’événement Balade sur les traces des animaux Saint-Jean-de-Bœuf a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Ouche et Montagne