Balade sur les traces du castor, mairie de brignon, Brignon

Balade sur les traces du castor Samedi 9 mai, 08h30 mairie de brignon Gard

Gratuit, sur inscription

Début : 2026-05-09T08:30:00+02:00 – 2026-05-09T12:30:00+02:00

mairie de brignon brignon Brignon 30190 Gard Occitanie

Balade à la recherche des indices de présence du Castor d’Europe

©L.Sicsic_LPO