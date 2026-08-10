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AGENDA · Camaret-sur-Mer

Balade sur l’estran Rue du Loc’h Camaret-sur-Mer

samedi 15 août 2026 · Rue du Loc'h · Camaret-sur-Mer

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
12:15:00
Lieu
Rue du Loc'h
Adresse
Devant la salle St Ives
Ville
29570 Camaret-sur-Mer
Département
Finistère
Tarif

Camaret-sur-Mer

Balade sur l’estran

Rue du Loc’h Devant la salle St Ives Camaret-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 12:15:00
fin : 2026-08-15 15:30:00

Date(s) :
2026-08-15

Decouverte des algues en Presqu’ile avec Pascal Auger
RV devant la salle St Ives
Réservation 06 08 88 30 07   .

Rue du Loc’h Devant la salle St Ives Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 6 08 88 30 07 

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English :

L’événement Balade sur l’estran Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime

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