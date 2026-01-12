balade sur l’Oise

81-83 route de la seignerie Boran-sur-Oise Oise

Tarif : 40 – 40 – EUR

Tarif Groupe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-03-01

Profitez de l’expérience de notre skipper pour naviguer sur l’Oise

IL vous accompagne tout au long de la balade en vous garantissant une sécurité optimale.

Vous embarquez alors jusqu’à 7 personnes sur notre bateau, Merry Fisher 695 afin de parcourir l’Oise. Notre skipper expérimenté saura vous faire découvrir différents endroits et aspects riches que propose l’Oise.

Au départ de Boran sur Oise: soit en direction du Pavillon St hubert ou pour la découverte du passage d’écluse en direction de l’Isle Adam.

81-83 route de la seignerie Boran-sur-Oise 60820 Oise Hauts-de-France +33 3 44 21 85 41 contact@jpracing.fr

English :

Take advantage of our skipper’s experience to sail on the Oise River

He will accompany you throughout the trip, guaranteeing optimum safety.

Up to 7 people will embark on our Merry Fisher 695 boat to cruise the Oise. Our experienced skipper will show you all the different places and rich aspects of the Oise.

Departing from Boran sur Oise: either in the direction of Pavillon St hubert or for the discovery of the lock passage in the direction of Isle Adam.

L’événement balade sur l’Oise Boran-sur-Oise a été mis à jour le 2026-01-08 par Oise Tourisme