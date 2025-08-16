Balade surprise 14/15/16 aout à 17h à Saint-Romans-lès-Melle Parking de l’Eglise Saint-Romans-lès-Melle

Parking de l’Eglise Chemin des Lavandières Saint-Romans-lès-Melle Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Cette balade guidée et théâtralisée vous permettra de découvrir église, logis, lavoirs, sources, légendes… issus d’une autre époque.

Vous pourrez ainsi mettre vos pas dans ceux des huguenots originaires de Saint-Romans qui sillonnaient ces contrées entre les XVIe et XVIIIe siècles et découvrir comment certains furent pourchassés par les autorités.

Le 14, 15 et 16 août à 17h

Départ Parking de l’Eglise de Saint-Romans-lès-Melle Chemin des lavandières (79500)

Places limitées sur inscription au 05 49 32 83 16 (1 journée avant la date prévue)

Tarifs Adulte 10 euros / 8-14ans 5 euros / Moins de 8 ans Gratuit (paiement sur place chèque ou espèce)

Circuit en boucle de 3,5 km environ (2h30). Bonne condition physique nécessaire/ Prévoir de bonnes chaussures. .

Parking de l’Eglise Chemin des Lavandières Saint-Romans-lès-Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 32 83 16

