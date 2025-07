Balade théâtrale Lettres de mon Moulin par la Compagnie Dans la Cour des Grands Chemin de Montauban Fontvieille

Balade théâtrale Lettres de mon Moulin par la Compagnie Dans la Cour des Grands Chemin de Montauban Fontvieille samedi 26 juillet 2025.

Balade théâtrale Lettres de mon Moulin par la Compagnie Dans la Cour des Grands

Samedi 26 juillet 2025 de 19h à 22h. Chemin de Montauban Château de Montauban Fontvieille Bouches-du-Rhône

Tarif : 16.5 – 16.5 – 16.5 EUR

Début : Samedi 2025-07-26

2025-07-26

Balade théâtrale dans les collines Lettres de mon moulin Proposée par la Cie « Dans la cours des grands »

L’histoire

Dans la lumière dorée d’un crépuscule provençal, au pied d’un vieux moulin, Alphonse Daudet, plume à la main, oreille au vent, écoute les habitants lui souffler des histoires oubliées.



Autour de lui, les personnages surgissent

La vaillante petite chèvre de Monsieur Seguin fuit sous la lune, en quête de liberté. Le curé de Cucugnan rêve de ses ouailles égarées, et de sermons qui grimpent au ciel comme des cierges. Le sous-préfet aux champs, se perd dans la nature comme une virgule dans un poème, les vieux finissent leurs jours sans faire de bruit mais espèrent la visite de leur petit fils et puis Cornille qui chante les louanges des moulins à vent, et puis les frères blancs, et puis et puis…

Dans cette fresque poétique et tendre, chaque scène est une lettre, chaque lettre une rencontre entre l’auteur, ses personnages, la Provence éternelle et un moulin témoin de tout cela.

Un hommage vibrant à la douceur de la nature, à l’ironie légère des êtres humains et à la magie des petites choses.



Distribution

ADAPTATION et MISE EN SCENE

Emmanuel FELL et Sandra TRAMBOUZE



AVEC:

Julien ASSELIN

Emmanuel FELL

Jean Marc FILLET

Cathy RUIZ

Sandra TRAMBOUZE



Recommandations



Prévoir Pique nique, eau, lampe électrique ou lumière du téléphone pour les déplacements entre les scènes chaussures au minimum de type baskets fermées, de quoi s’assoir par terre en pleine nature plaid, trépied ou rien…(les sièges avec dossier sont interdits)

Animaux et poussettes interdits

Merci de venir à pied au Château de Montauban et d’utiliser les parkings de la ville de Fontvieille.

Ne pas se garer dans le Château. .

Chemin de Montauban Château de Montauban Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Theatre walk in the hills: Lettres de mon moulin (Letters from my mill) Presented by the Cie ‘Dans la cours des grands’ (In the company of grown-ups)

German :

Theaterspaziergang in den Hügeln: Lettres de mon moulin Vorgeschlagen von der Cie „Dans la cours des grands“.

Italiano :

Passeggiata teatrale in collina: Lettres de mon moulin (Lettere dal mio mulino) Presentato dalla Cie « Dans la cours des grands » (Nel cortile dei grandi)

Espanol :

Paseo teatral por las colinas: Lettres de mon moulin (Cartas de mi molino) Presentado por la Cie « Dans la cours des grands » (En el patio de los mayores)

L’événement Balade théâtrale Lettres de mon Moulin par la Compagnie Dans la Cour des Grands Fontvieille a été mis à jour le 2025-07-21 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles