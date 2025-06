Balade théâtrale Manon des sources – Eygalières 6 juillet 2025 18:30

Bouches-du-Rhône

Balade théâtrale Manon des sources Dimanche 6 juillet 2025 de 18h30 à 22h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Lieu-dit La Glacière Eygalières Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-06 18:30:00

fin : 2025-07-06 22:30:00

Date(s) :

2025-07-06

La compagnie « Dans la Cour des Grands » vous propose une balade théâtrale « Manon des Sources » à Eygalières, le dimanche 6 juillet à partir de 18h30 !

Après Souvenirs des collines et Jules et Marcel , la compagnie » Dans la cour des grands » s’empare du célèbre roman de Marcel Pagnol et nous emmène dans une étonnante balade durant laquelle les comédiens se glissent dans la peau de ces personnages emblématiques.

Dans un décor grandeur nature, au cœur de notre beau village d’Eygalières, revivez l’intense et dramatique histoire de la fille du bossu et laissez-vous emporter par la langue et les mots de Pagnol. Une expérience unique.



Déambulation à partir du Vieux village, avec des montées et descentes sur sentier.

Durée de 18h30 à 22h30

Rendez-vous Lieu-dit La Glacière



A partir de 8 ans.

Cette balade est déconseillée aux personnes ressentant des difficultés physiques, respiratoires ou cardiaques.

Prévoir des chaussures adaptées, lampe frontale ou torche, bouteille d’eau, collation, plaid, coussin pour s’assoir le temps des scènes (poussettes et animaux non autorisées).



Réservation obligatoire par téléphone auprès de la mairie d’Eygalières .

Lieu-dit La Glacière

Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 91 01 info@mairieeygalieres.fr

English :

The ‘Dans la Cour des Grands’ company is offering a theatrical tour of ‘Manon des Sources’ in Eygalières on Sunday 6 July from 6.30pm!

German :

Die Theatergruppe „Dans la Cour des Grands“ bietet Ihnen am Sonntag, den 6. Juli ab 18:30 Uhr einen Theaterspaziergang „Manon des Sources“ in Eygalières an!

Italiano :

La compagnia « Dans la Cour des Grands » propone una tournée teatrale della « Manon des Sources » a Eygalières domenica 6 luglio dalle 18.30!

Espanol :

La compañía « Dans la Cour des Grands » propone una visita teatralizada de « Manon des Sources » en Eygalières el domingo 6 de julio a partir de las 18:30 horas

L’événement Balade théâtrale Manon des sources Eygalières a été mis à jour le 2025-06-15 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles