Balade théâtrale nocturne Les âmes lointaines Jardins partagés Portes-lès-Valence 11 juillet 2025 21:00

Drôme

Balade théâtrale nocturne Les âmes lointaines Jardins partagés 17 allée Bartholdi Portes-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11 21:00:00

fin : 2025-07-11

Date(s) :

2025-07-11

Quand la nuit tombe, les « Mots passant » s’éveillent… La compagnie L’Incertaine vous invite à une balade théâtrale immersive et frissonnante, inspirée de contes fantastiques de Guy de Maupassant.

Jardins partagés 17 allée Bartholdi

Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 00 96 accueil@lacanopee26.fr

English :

When night falls, the « Mots passant » awaken… The L?Incertaine company invites you on an immersive, chilling theatrical stroll, inspired by Guy de Maupassant?s fantastic tales.

German :

Wenn die Nacht hereinbricht, erwachen die « Mots passant »… Die Compagnie L’Incertaine lädt Sie zu einem immersiven und schauderhaften Theaterspaziergang ein, der von den fantastischen Erzählungen von Guy de Maupassant inspiriert ist.

Italiano :

Quando cala la notte, i « Mots passant » si svegliano… La compagnia L’Incertaine vi invita a una passeggiata teatrale coinvolgente e agghiacciante, ispirata ai racconti fantastici di Guy de Maupassant.

Espanol :

Cuando cae la noche, los « Mots passant » se despiertan… La compañía L’Incertaine le invita a un paseo teatral envolvente y escalofriante, inspirado en los cuentos fantásticos de Guy de Maupassant.

