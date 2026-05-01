Balade théâtrale Saint Germain fait son cinéma Place de l’église Saint-Germain-en-Coglès

Saint-Germain-en-Coglès

Balade théâtrale Saint Germain fait son cinéma

Place de l’église Parking de l’église Saint-Germain-en-Coglès Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 10:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Un moment joyeux de théâtre jeunesse, par les jeunes de la troupe 100 graines de Cenrido.

Au programme une balade ponctué de scènes théâtrales inspirées des cinéma français, américain et coréen qui mêlent humour, émotions et souvenirs.

3 départs sont proposés dans la journée 10h, 13h30 et 16h

Sur réservation uniquement, jusqu’au 26 mai au soir.

Possibilité de réserver également des galettes saucisses frite . .

Place de l’église Parking de l’église Saint-Germain-en-Coglès 35133 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 08 23 30 80

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English :

L’événement Balade théâtrale Saint Germain fait son cinéma Saint-Germain-en-Coglès a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne