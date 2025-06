Balade théâtralisé Mon village avec la Cie EN LA Marcillat-en-Combraille 10 juillet 2025 07:00

Allier

Balade théâtralisé Mon village avec la Cie EN LA place Pierre Bitard Marcillat-en-Combraille Allier

Mon village, sur les traces de l’écrivain Philippe Valette. Théâtre, chant, lecture et gourmandise.

place Pierre Bitard

Marcillat-en-Combraille 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 51 10 23

English :

Mon village, in the footsteps of writer Philippe Valette. Theater, singing, reading and gourmet delights.

German :

Mein Dorf, auf den Spuren des Schriftstellers Philippe Valette. Theater, Gesang, Lesung und Gaumenfreuden.

Italiano :

Mon village, sulle tracce dello scrittore Philippe Valette. Teatro, canto, lettura e cibo.

Espanol :

Mon village, tras las huellas del escritor Philippe Valette. Teatro, canto, lectura y gastronomía.

