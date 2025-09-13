Balade théatralisée à Archignac Archignac

Salle des fêtes Archignac Dordogne

Archignac vous propose une balade théâtralisée sous le charme de Janouille La Fripouille, un guide troubadour, en costume d’époque, qui jongle entre musicalité et humour.

Il contera l’histoire d’Achignac, ses hommes célèbres, mais aussi certaines de ses légendes.

Avec un parcours accéssible à tous, dans le village et ses alentours, 7€ par personne à partir de 12 ans.

Sur inscription 06 89 07 98 63 ou 06 13 56 80 55 .

Salle des fêtes Archignac 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 07 98 63 lecoeurenchemin@gmail.com

