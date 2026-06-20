Balade théâtralisée à Audierne Les Petites Mains de l’Histoire Audierne
Balade théâtralisée à Audierne Les Petites Mains de l’Histoire Audierne jeudi 27 août 2026.
Audierne
Balade théâtralisée à Audierne Les Petites Mains de l’Histoire
Audierne Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 18:00:00
fin : 2026-08-27 19:30:00
Date(s) :
2026-08-27
Les Petites Mains de l’Histoire propose d’arpenter les rues, places et chemins du territoire… jusqu’à ce que la déambulation soit soudain interrompue par l’apparition de figures illustres, petites gens et fantômes hauts en couleur. La grande Histoire s’invite dans la petite, avec une bonne dose de jeu, humour, anachronismes assumés et clins d’œil aux questionnements de notre époque.
Réservation gratuite à l’office de tourisme d’Audierne. .
Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 6 85 80 85 39
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English :
L’événement Balade théâtralisée à Audierne Les Petites Mains de l’Histoire Audierne a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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