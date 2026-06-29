Balade théâtralisée à Cléden Les Petites Mains de l’Histoire Cléden-Cap-Sizun
Balade théâtralisée à Cléden Les Petites Mains de l’Histoire Cléden-Cap-Sizun vendredi 10 juillet 2026.
Cléden-Cap-Sizun
Balade théâtralisée à Cléden Les Petites Mains de l’Histoire
Cléden-Cap-Sizun Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:00:00
fin : 2026-07-10 19:30:00
Date(s) :
2026-07-10
Les Petites Mains de l’Histoire propose d’arpenter les rues, places et chemins du territoire… jusqu’à ce que la déambulation soit soudain interrompue par l’apparition de figures illustres, petites gens et fantômes hauts en couleur. La grande Histoire s’invite dans la petite, avec une bonne dose de jeu, humour, anachronismes assumés et clins d’œil aux questionnements de notre époque.
Réservation gratuite à l’office de tourisme d’Audierne. .
Cléden-Cap-Sizun 29770 Finistère Bretagne +33 6 85 80 85 39
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Balade théâtralisée à Cléden Les Petites Mains de l’Histoire Cléden-Cap-Sizun a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
À voir aussi à Cléden-Cap-Sizun (Finistère)
- Rando-Vélo Balade à vélo électrique de la Pointe du Van à la Pointe du Raz Cléden-Cap-Sizun 29 juin 2026
- Visite guidée Rando Nature à la Pointe du Van Cléden-Cap-Sizun 30 juin 2026
- Découverte à pied La Pointe du Van, sauvage et sacrée Cléden-Cap-Sizun 1 juillet 2026
- Rando Tricot Cléden-Cap-Sizun 1 juillet 2026
- Rando Tricot Cléden-Cap-Sizun 3 juillet 2026