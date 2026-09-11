Balade théâtralisée au vieux village, Jardin de l’Eglise, Les Angles

Informations pratiques

Balade théâtralisée au vieux village Dimanche 20 septembre, 11h00, 15h00 Jardin de l’Eglise Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Partez à la découverte des bâtiments emblématiques du village, tels que la tour des Mascs, l’église, le château fort, le four banal, l’ancienne mairie, l’hôtel Beau Site ou encore la Brèche. Cette visite met également à l’honneur les artistes Dany et Jacques Ruelland, qui ont marqué l’histoire du village.

À travers des saynètes interprétées par la Compagnie Avignonnaise du Jeu Dit, le passé reprend vie dans une visite théâtralisée, conviviale et pleine d’humour.

Jardin de l’Eglise Place de l’Eglise 30133 Les Angles Les Angles 30133 Gard Occitanie

Découvrir des bâtiments emblématiques du village, comme la tour des Mascs l’église, le château-fort, le four banal, l’ancienne mairie, l’hôtel Beau Site, la Brèche, ou des artistes qui ont vécu dans…

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