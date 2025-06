Balade théâtralisée quai François Mitterrand Caen 27 juin 2025 18:00

Rendez-vous à 18h devant le Pavillon, pour le départ d’une visite théâtralisée et en musique du parcours Débordions sur la Presqu’île. Cette déambulation accompagnée par Celest on the Bayou vous permettra de découvrir les installations du parcours au fil de l’eau, et rentrer dans l’histoire du canal qui vous mènera au point de ralliement et de fête la Place Imaginaire !

Infos pratiques

Lieu Départ de la visite sur l’esplanade du Pavillon, quai François Mitterrand

Horaires de 18h à 19h30

Accès libre.

Plus d’infos sur Débordions : presquile-creative.fr

Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 06 60 50 coordination@presquile-creative.fr

English : Balade théâtralisée

Meet at 6pm in front of the Pavillon, for the start of a theatrical and musical tour of the Débordions sur la Presqu?île route. Accompanied by Celest on the Bayou, you’ll discover the installations along the way, and learn about the history of the canal as you make your way to the rallying point and party venue: the Place Imaginaire!

Practical info

Location: Tour departs from the esplanade du Pavillon, quai François Mitterrand

Times: 6 pm to 7:30 pm

Free access.

Further information on Débordions: presquile-creative.fr

German : Balade théâtralisée

Treffen Sie sich um 18 Uhr vor dem Pavillon, um eine theatralische und musikalische Besichtigung des Parcours Débordions auf der Presqu’île zu beginnen. Auf dieser von Celest on the Bayou begleiteten Wanderung können Sie die Installationen des Parcours am Wasserlauf entdecken und in die Geschichte des Kanals eintauchen, die Sie zum Treffpunkt und zum Fest führt: dem Place Imaginaire!

Praktische Informationen

Ort: Start der Tour auf der Esplanade des Pavillons, Quai François Mitterrand

Öffnungszeiten: von 18 Uhr bis 19.30 Uhr

Freier Zugang.

Weitere Informationen über Débordions: presquile-creative.fr

Italiano :

Appuntamento alle 18.00 davanti al Pavillon per l’inizio di una visita drammatizzata e musicale del percorso Débordions sur la Presqu’île. Accompagnati da Celest on the Bayou, scoprirete le installazioni lungo il percorso e conoscerete la storia del canale mentre vi dirigete verso il punto di ritrovo della festa: la Place Imaginaire!

Informazioni pratiche

Luogo: la visita parte dall’esplanade du Pavillon, quai François Mitterrand

Orario: dalle 18.00 alle 19.30

Ingresso libero.

Ulteriori informazioni su Débordions: presquile-creative.fr

Espanol :

Nos vemos a las 18:00 delante del Pavillon para iniciar un recorrido teatralizado y musical por la ruta de las Débordions sur la Presqu’île. Acompañado por Celest on the Bayou, descubrirá las instalaciones que se encuentran a lo largo del recorrido y conocerá la historia del canal mientras se dirige al punto de encuentro de la fiesta: ¡la Place Imaginaire!

Información práctica

Lugar: salida de la explanada del Pavillon, quai François Mitterrand

Horario: de 18:00 a 19:30

Entrada gratuita.

Más información sobre Débordions: presquile-creative.fr

