Champagne-sur-Vingeanne

Balade théâtralisée de Champagne sur Vingeanne

null Rue de la Gare Champagne-sur-Vingeanne Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Dans le cadre de Cap sur l’Eté !, partez à la découverte du centre historique de Champagne-sur-Vingeanne lors d’une balade originale et conviviale !

Accompagnés de Clémantine et Yvan, laissez-vous surprendre par de petites scénettes tout au long du parcours pour découvrir l’histoire et les anecdotes du village autrement !

Samedi 13 juin

Départ à 14h30

Rendez-vous à 14h15 à la Halle de la Gare de Champagne sur Vingeanne

Animation gratuite

Réservation obligatoire au 03 80 36 76 17

Et pourquoi ne pas prolonger l’après-midi ?

La balade ayant lieu au même endroit que le vélorail de la Vingeanne, profitez-en pour réserver votre place à la séance de 16h et vivre une expérience insolite en famille ou entre amis !

Réserver le vélorail de la Vingeanne https://www.veloraildelavingeanne.fr/ .

null Rue de la Gare Champagne-sur-Vingeanne 21310 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 36 76 17 tourisme@mfcc.fr

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English : Balade théâtralisée de Champagne sur Vingeanne

L’événement Balade théâtralisée de Champagne sur Vingeanne Champagne-sur-Vingeanne a été mis à jour le 2026-05-23 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)