Balade théâtralisée du Théâtre Grand Théâtre de Calais Calais

Balade théâtralisée du Théâtre 20 et 21 septembre Grand Théâtre de Calais Pas-de-Calais

45 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Venez découvrir le Théatre de Calais à travers une visite immersive où chaque recoin révèle un spectacle unique.

Grand Théâtre de Calais Place Albert 1er, 62100 Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321466600

