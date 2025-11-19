BALADE THÉÂTRALISÉE PAR LE DUO D’AQUI

Le Pradal Hérault

Début : 2025-11-19

fin : 2025-11-19

Date(s) :

2025-11-19

Mercredi 19 novembre, RDV à 14h devant la mairie du Pradal pour une BALADE THÉATRALISEE.

Le Duo d’Aqui, avec l’artiste local Joanda et la comédienne Pénélope Marcin, mettra en lumière l’histoire et le patrimoine des Aires. Un spectacle qui va guider les visiteurs dans les rues du coeur du village aurtour de tableaux inattendus.

Gratuit sur inscription au 06 14 79 77 74.

repli salle des Marronniers en cas de pluie .

Le Pradal 34600 Hérault Occitanie +33 6 14 79 77 74

English :

Wednesday November 19, meet at 2pm in front of Le Pradal town hall for a THEATRICAL WALK.

The Duo d’Aqui, featuring local artist Joanda and actress Pénélope Marcin, will highlight the history and heritage of Les Aires. A show that will guide visitors through the streets of the village center in a series of unexpected tableaux.

Free with registration on 06 14 79 77 74.

German :

Am Mittwoch, den 19. November, treffen Sie sich um 14 Uhr vor dem Rathaus von Le Pradal zu einem THEATRALISIERTEN SPaziergang.

Das Duo d’Aqui, mit dem lokalen Künstler Joanda und der Schauspielerin Pénélope Marcin, wird die Geschichte und das Erbe von Les Aires beleuchten. Ein Spektakel, das die Besucher durch die Straßen des Dorfkerns zu unerwarteten Bildern führen wird.

Kostenlos nach Anmeldung unter 06 14 79 77 74.

Italiano :

Mercoledì 19 novembre, appuntamento alle 14.00 davanti al municipio di Le Pradal per una PASSEGGIATA TEATRALE.

Il Duo d’Aqui, composto dall’artista locale Joanda e dall’attrice Pénélope Marcin, metterà in luce la storia e il patrimonio di Les Aires. Uno spettacolo che guiderà i visitatori attraverso le strade del cuore del villaggio in una serie di tableaux inaspettati.

Gratuito con iscrizione al numero 06 14 79 77 74.

Espanol :

Miércoles 19 de noviembre, cita a las 14.00 h frente al ayuntamiento de Le Pradal para un PASEO TEATRAL.

El Duo d’Aqui, formado por la artista local Joanda y la actriz Pénélope Marcin, pondrá de relieve la historia y el patrimonio de Les Aires. Un espectáculo que guiará a los visitantes por las calles del corazón del pueblo en una serie de cuadros inesperados.

Gratis previa inscripción en el 06 14 79 77 74.

