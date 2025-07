Balade théâtralisée Saint-Pierre-le-Vieux

Place du Village Saint-Pierre-le-Vieux Saône-et-Loire

La troupe Sampiari’rire de l’Amicale de Saint Pierre le Vieux organise 2 balades théâtralisées les 31 juillet et 1er août à 18h30.

Sur un parcours d’environ 4 km à partir de la place du village, les comédiens joueront une fiction historique « Le Trésor des Barbares » au cours de différentes saynètes qui jalonnent le chemin.

En fin de balade, buvette les deux soirs et barbecue le vendredi soir.

Attention, le nombre de participants est limité. Les réservations sont obligatoires au 07 88 32 20 72 ou par mail amicalesaintpierre@orange.fr.

Tarif 3 € par personne, gratuit pour les moins de 12 ans.

Annulation possible en cas d’intempéries.

Parcours non accessible aux poussettes et PMR. .

