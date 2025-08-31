Balade théâtralisée « Voyage dans le Temps avec Air Kronos » Rue François Nicolas Ballon-Saint Mars

Rue François Nicolas Parking de l'école de Saint Mars Ballon-Saint Mars Sarthe

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-08-31 16:00:00

fin : 2025-08-31 18:30:00

Plongez dans l’histoire de Ballon-Saint Mars à travers une balade théâtralisée.

Partez à la découverte du patrimoine et de l’histoire de Ballon-Saint Mars guidés par les hôtesses et stewards de la compagnie Air Kronos. Écrite et interprétée par la compagnie Les tombés de la Lune, cette visite-spectacle redonne vie à des moments clés de l’Histoire de la commune. La sortie idéale pour découvrir l’histoire et le patrimoine de la ville de manière originale et ludique.

Le parcours démarre à proximité de l’église Saint-Médard et se termine dans la cour de la mairie, soit une balade de près de 3km. .

Rue François Nicolas Parking de l’école de Saint Mars Ballon-Saint Mars 72290 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 27 35 30 officedetourisme@mainecoeurdesarthe.fr

English :

Immerse yourself in the history of Ballon-Saint Mars with a dramatized walk.

German :

Tauchen Sie bei einem theatralischen Spaziergang in die Geschichte von Ballon-Saint Mars ein.

Italiano :

Immergetevi nella storia del Ballon-Saint Mars con una passeggiata drammatizzata.

Espanol :

Sumérjase en la historia de Ballon-Saint Mars con un paseo teatralizado.

L’événement Balade théâtralisée « Voyage dans le Temps avec Air Kronos » Ballon-Saint Mars a été mis à jour le 2025-08-13 par OT Maine Coeur de Sarthe