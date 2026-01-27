Balade Thermique Chassez les déperditions d’énergie ! Salle de la Minoterie Herbignac

Balade Thermique Chassez les déperditions d’énergie !

Salle de la Minoterie Avenue de la Monneraye Herbignac Loire-Atlantique

2026-02-05 18:30:00

2026-02-05 20:00:00

2026-02-05

Vous vous demandez où votre logement perd de la chaleur ?

Participez à une balade thermique organisée par Cap Atlantique La Baule-Guérande Agglo, animée par l’association Alisée.

Grace à une caméra thermique, découvrez

Où se situent les pertes de chaleur

Quelles solutions concrètes adopter

Comment améliorer votre confort tout en réduisant vos consommations d’énergie.

Animation ouverte à tous, sans aucune connaissance technique nécessaire !

Inscription obligatoire Balade thermique Cap Atlantique La Baule-Guérande Agglo 5 Février 2026 .

Salle de la Minoterie Avenue de la Monneraye Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 88 90 01 contact@herbignac.com

