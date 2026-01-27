Balade Thermique Chassez les déperditions d’énergie ! Salle de la Minoterie Herbignac
Balade Thermique Chassez les déperditions d’énergie !
Salle de la Minoterie Avenue de la Monneraye Herbignac Loire-Atlantique
Vous vous demandez où votre logement perd de la chaleur ?
Participez à une balade thermique organisée par Cap Atlantique La Baule-Guérande Agglo, animée par l’association Alisée.
Grace à une caméra thermique, découvrez
Où se situent les pertes de chaleur
Quelles solutions concrètes adopter
Comment améliorer votre confort tout en réduisant vos consommations d’énergie.
Animation ouverte à tous, sans aucune connaissance technique nécessaire !
Salle de la Minoterie Avenue de la Monneraye Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 88 90 01 contact@herbignac.com
