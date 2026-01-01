Balade thermique : comprendre les déperditions de chaleur des bâtiments La Maison de l’Habitant Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-27 09:00 – 11:30

Gratuit : non Gratuit sur inscription Plus d’informations : https://alisee.espace-france-renov.fr/

Découvrez la face cachée des façades pour comprendre comment la chaleur s’échappe des habitations. Grâce à une caméra thermique, venez voir les principaux défauts d’isolation (« ponts thermiques ») que l’on peut trouver chez soi. L’occasion d’aborder les choix techniques les plus judicieux pour améliorer la performance énergétique de votre logement. Point de départ à La Maison de l’Habitant puis derniers échanges autour d’un café chaud !Rendez-vous le mardi 27 janvier, de 09h à 11h30Plus d’informations sur : https://alisee.espace-france-renov.fr/

La Maison de l’Habitant Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 30 15 https://metropole.nantes.fr/maison-habitant contact@adil44.fr https://alisee.espace-france-renov.fr/



