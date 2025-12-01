Balade thermographique de Noël Dolus-d’Oléron

Balade thermographique de Noël Dolus-d’Oléron jeudi 18 décembre 2025.

Balade thermographique de Noël

Salle du foyer Louis Colin Dolus-d’Oléron Charente-Maritime

Début : 2025-12-18 18:30:00

fin : 2025-12-18 20:30:00

2025-12-18

Accompagné par le conseiller France Rénov’ et sa caméra thermique, un groupe de personnes se réunit pour une balade nocturne d’environ une heure pour observer, depuis la voie publique, les déperditions de chaleur des bâtiments.

Salle du foyer Louis Colin Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 24 68

English : Christmas Thermographic Tour

Accompanied by the France Rénov’ advisor and his thermal camera, a group of people get together for an hour-long evening stroll to observe heat loss from buildings from the public highway.

German : Thermografischer Weihnachtsspaziergang

Begleitet vom Berater France Rénov’ und seiner Wärmebildkamera trifft sich eine Gruppe von Personen zu einem etwa einstündigen Nachtspaziergang, um von der öffentlichen Straße aus die Wärmeverluste der Gebäude zu beobachten.

Italiano :

Accompagnati dal consulente di France Rénov’ e dalla sua termocamera, un gruppo di persone si ritrova per una passeggiata serale di un’ora per osservare la dispersione termica degli edifici dalla strada pubblica.

Espanol : Recorrido termográfico navideño

Acompañados por el asesor de France Rénov’ y su cámara térmica, un grupo de personas se reúne para dar un paseo nocturno de alrededor de una hora con el fin de observar la pérdida de calor de los edificios desde la vía pública.

