BALADE THERMOGRAPHIQUE Dolus-d’Oléron
BALADE THERMOGRAPHIQUE Dolus-d’Oléron jeudi 29 janvier 2026.
salle du foyer Louis Colin de Dolus-d’Oléron (à proximité de la salle des fêtes) Dolus-d’Oléron Charente-Maritime
Début : 2026-01-29 18:30:00
fin : 2026-01-29 20:00:00
2026-01-29
Accompagné par le conseiller France Rénov’ de la Communauté de Communes et sa caméra thermique, participez le 29 janvier à une balade nocturne pour observer, depuis la voie publique, les déperditions de chaleur des bâtiments !
salle du foyer Louis Colin de Dolus-d’Oléron (à proximité de la salle des fêtes) Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 24 68 accueil@cdc-oleron.fr
English : THERMOGRAPHIC WALK
Accompanied by the Communauté de Communes’ France Rénov? advisor and his thermal camera, take part in a night-time walk on January 29 to observe heat loss from buildings from the public highway!
