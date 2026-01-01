BALADE THERMOGRAPHIQUE

salle du foyer Louis Colin de Dolus-d’Oléron (à proximité de la salle des fêtes) Dolus-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif :

Date :

Début : 2026-01-29 18:30:00

fin : 2026-01-29 20:00:00

Date(s) :

2026-01-29

Accompagné par le conseiller France Rénov’ de la Communauté de Communes et sa caméra thermique, participez le 29 janvier à une balade nocturne pour observer, depuis la voie publique, les déperditions de chaleur des bâtiments !

salle du foyer Louis Colin de Dolus-d’Oléron (à proximité de la salle des fêtes) Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 24 68 accueil@cdc-oleron.fr

English : THERMOGRAPHIC WALK

Accompanied by the Communauté de Communes’ France Rénov? advisor and his thermal camera, take part in a night-time walk on January 29 to observe heat loss from buildings from the public highway!

L’événement BALADE THERMOGRAPHIQUE Dolus-d’Oléron a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes