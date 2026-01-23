Balade thermographique rue Jean Maurice Poitevin. Ruelle-sur-Touvre

Balade thermographique

rue Jean Maurice Poitevin. Mairie de Ruelle sur Touvre Ruelle-sur-Touvre Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05 18:30:00

fin : 2026-02-05

Date(s) :

2026-02-05

La Mairie de Ruelle sur Touvre, en partenariat avec SOLIHA, vous invite à participer à une balade thermographique.

.

rue Jean Maurice Poitevin. Mairie de Ruelle sur Touvre Ruelle-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 62 95 mairie@ville-ruellesurtouvre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Mairie de Ruelle sur Touvre, in partnership with SOLIHA, invites you to take part in a thermographic walk.

L’événement Balade thermographique Ruelle-sur-Touvre a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême