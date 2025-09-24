Balade « Tous en forêt » Forêt départementale des Vaseix Verneuil-sur-Vienne

Parking P2 de la Forêt des Vaseix Verneuil-sur-Vienne Haute-Vienne

L’Office National des Forêts du Limousin organise une balade commentée (environ 2heures) de la forêt départementale des Vaseix. Il s’agit d’un moment convivial et instructif sur les milieux naturels de la région.

De génération en génération, les forestiers de l’ONF mènent une sylviculture adaptée à chaque espace publique en prenant en compte le rythme des saisons. Partez à la découverte des actions essentielles à la gestion et à la préservation des lieux forestiers à travers cette promenade automnale.

Réservations par mail auprès de l’ONF du Limousin (en lien). .

Parking P2 de la Forêt des Vaseix Verneuil-sur-Vienne 87430 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine elise.magnien@onf.fr

