Balade tranquille à vélo accessible à tous Place du 11 Novembre 1918 Granville

Début : 2025-07-06 14:30:00

fin : 2025-07-06 16:30:00

2025-07-06

Dans le cadre des sorties mensuelles, chaque 1er dimanche entre avril et octobre, l’association La Ville à Vélo propose une balade à vélo, tranquille et conviviale, aux alentours de Granville.

Roulez accompagné pour être complètement rassuré, découvrez ou les itinéraires Vélo-bis, les petites rues, routes et chemins paisibles de Granville et environs.

Accessible à tous. Les enfants doivent être accompagnés.

Moment convivial entre cyclistes expérimentés ou occasionnels attirés par une promenade paisible

Vélo en bon état requis

La destination dépendra de la météo, du nombre et du profil des participants

Balade pouvant être annulée, si les conditions météorologiques sont défavorables

Place du 11 Novembre 1918 Association la Ville à Vélo Granville 50400 Manche Normandie +33 6 73 57 15 36 vilavelo@gmail.com

English : Balade tranquille à vélo accessible à tous

As part of its monthly outings, every 1st Sunday between April and October, the association La Ville à Vélo offers a quiet, friendly bike ride around Granville.

Ride with a companion for complete peace of mind, and discover or Vélo-bis itineraries, the small streets, roads and quiet lanes of Granville and the surrounding area.

Accessible to all. Children must be accompanied.

A convivial moment between experienced or occasional cyclists attracted by a peaceful ride

Bikes in good condition required

The destination will depend on the weather and the number and profile of participants

Ride may be cancelled if weather conditions are unfavorable

German :

Im Rahmen der monatlichen Ausflüge bietet der Verein La Ville à Vélo an jedem ersten Sonntag zwischen April und Oktober eine gemütliche und gesellige Radtour in der Umgebung von Granville an.

Fahren Sie in Begleitung, um sich ganz sicher zu fühlen, und entdecken Sie oder die Vélo-bis-Routen die kleinen Straßen, Wege und ruhigen Pfade in Granville und Umgebung.

Für alle zugänglich. Kinder müssen begleitet werden.

Geselliger Moment zwischen erfahrenen Radfahrern oder Gelegenheitsfahrern, die von einer ruhigen Fahrt angezogen werden

Fahrrad in gutem Zustand erforderlich

Das Ziel hängt vom Wetter, der Anzahl und dem Profil der Teilnehmer ab

Ausflug kann abgesagt werden, wenn die Wetterbedingungen ungünstig sind

Italiano :

Nell’ambito delle sue uscite mensili, ogni prima domenica tra aprile e ottobre, l’associazione La Ville à Vélo propone una piacevole passeggiata in bicicletta intorno a Granville.

Pedalate in tutta tranquillità con un amico e scoprite le stradine, le strade e i vicoli tranquilli di Granville e dei suoi dintorni grazie agli itinerari di Vélo-bis.

Accessibile a tutti. I bambini devono essere accompagnati.

Un modo divertente per i ciclisti esperti o occasionali di godersi una pedalata tranquilla

Sono richieste biciclette in buone condizioni

La destinazione dipenderà dal tempo e dal numero e profilo dei partecipanti

L’escursione può essere annullata in caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli

Espanol :

En el marco de sus salidas mensuales, cada primer domingo entre abril y octubre, la asociación La Ville à Vélo propone un paseo tranquilo y amistoso en bicicleta por Granville.

Pedalee con un amigo con toda tranquilidad y descubra las callejuelas, los caminos y las tranquilas callejuelas de Granville y sus alrededores en los itinerarios Vélo-bis.

Accesible a todos. Los niños deben ir acompañados.

Una forma divertida de disfrutar de un paseo tranquilo para ciclistas experimentados u ocasionales

Se requieren bicicletas en buen estado

El destino dependerá del tiempo y del número y perfil de los participantes

La ruta puede cancelarse si las condiciones meteorológicas son desfavorables

