Balade tranquille à vélo Place du marché du mercredi matin Granville

Dans le cadre des sorties mensuelles, chaque 1er dimanche entre mars et octobre, l’association La Ville à Vélo propose une balade à vélo, tranquille et conviviale, aux alentours de Granville.

Roulez accompagné pour être complètement rassuré, découvrez ou les itinéraires Vélo-bis, les petites rues, routes et chemins paisibles de Granville et environs.

Accessible à tous. Les enfants doivent être accompagnés.

Moment convivial entre cyclistes expérimentés ou occasionnels attirés par une promenade paisible.

Vélo en bon état requis.

La destination dépendra de la météo, du nombre et du profil des participants.

La balade peut être annulée, si les conditions météorologiques sont défavorables.

Pour suivre l’actualité de la Ville à Vélo et/ou adhérer à l’association consulter notre site ou Hello Asso. .

