Balade tranquillou Haubourdinoise, Mairie d’Haubourdin, Haubourdin

Balade tranquillou Haubourdinoise 1 mai 2026 – 30 avril 2027, les vendredis Mairie d’Haubourdin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T18:30:00+02:00 – 2026-05-01T20:00:00+02:00

Fin : 2027-04-30T18:30:00+02:00 – 2027-04-30T20:00:00+02:00

Une balade à vélo d’une heure trente à rythme tranquille (entre 10 et 15 km/h) et pauses régulières

Chaque vendredi soir, nous parcourons la ville d’Haubourdin et ces alentours durant une balade à vélo d’1h30 environ.

Nous nous adaptons au public présent (vitesse, distance, pause,…) afin que chacun puisse participer et se sentir à l’aise, enfants, adultes, personnes agées ou handicapées.

Le départ est donnée à 18h30 devant la mairie d’Haubourdin et le retour se fait vers 20h au même lieu

Mairie d’Haubourdin 11 rue Sadi Carnot, Haubourdin Haubourdin 59320 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/people/Haubourdin-en-selle/100093302340161/?_rdr »}]

Une balade à vélo d’une heure trente à rythme tranquille (entre 10 et 15 km/h) et pauses régulières

Haubourdin en selle