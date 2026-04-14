Balade tranquillou Haubourdinoise, Mairie d’Haubourdin, Haubourdin
Balade tranquillou Haubourdinoise, Mairie d’Haubourdin, Haubourdin vendredi 1 mai 2026.
Balade tranquillou Haubourdinoise 1 mai 2026 – 30 avril 2027, les vendredis Mairie d’Haubourdin Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T18:30:00+02:00 – 2026-05-01T20:00:00+02:00
Fin : 2027-04-30T18:30:00+02:00 – 2027-04-30T20:00:00+02:00
Une balade à vélo d’une heure trente à rythme tranquille (entre 10 et 15 km/h) et pauses régulières
Chaque vendredi soir, nous parcourons la ville d’Haubourdin et ces alentours durant une balade à vélo d’1h30 environ.
Nous nous adaptons au public présent (vitesse, distance, pause,…) afin que chacun puisse participer et se sentir à l’aise, enfants, adultes, personnes agées ou handicapées.
Le départ est donnée à 18h30 devant la mairie d’Haubourdin et le retour se fait vers 20h au même lieu
Mairie d’Haubourdin 11 rue Sadi Carnot, Haubourdin Haubourdin 59320 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/people/Haubourdin-en-selle/100093302340161/?_rdr »}]
Une balade à vélo d’une heure trente à rythme tranquille (entre 10 et 15 km/h) et pauses régulières
Haubourdin en selle
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