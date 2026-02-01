Balade très nature La Perrotine Saint-Pierre-d’Oléron

Balade très nature

La Perrotine Allée de Fort-Royer Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

6-16 ans, étudiants, familles nombreuses (2 tarifs réduits appliqués à partir de 3 enfants payants), Explore Oléron, Guide du Routard

Début : Mardi 2026-02-09 09:30:00

fin : 2026-03-03 11:30:00

2026-02-09

Exploration sensorielle de la flore du littoral. Indispensables, rares, délicieuses ou médicinales, les plantes racontent leur histoire …

Halte à l’observatoire, où jumelles et longues-vues invitent à la parade des oiseaux de mer et des marais !

La Perrotine Allée de Fort-Royer Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 06 48 sitedefortroyer@gmail.com

English :

A sensory exploration of coastal flora. Indispensable, rare, delicious or medicinal, plants tell their own story?

Stop off at the observatory, where binoculars and spyglasses invite you to watch the parade of seabirds and marsh birds!

