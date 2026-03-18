Balade trottinette tout terrain électrique RDV au village vacances Cap Océan Seignosse
Balade trottinette tout terrain électrique RDV au village vacances Cap Océan Seignosse vendredi 3 avril 2026.
Balade trottinette tout terrain électrique
RDV au village vacances Cap Océan 7-9 avenue Jean Moulin Seignosse Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-03
Partez en trottinette tout terrain électrique à la découverte de la forêt typique landaise, éclatante de vie au printemps.
Promo 10% de réduction Code Seignosse2026
Envie d’une escapade nature à partager en famille à Seignosse ?
Partez en trottinette tout terrain électrique à la découverte de la forêt typique landaise, éclatante de vie au printemps.
Entre pins majestueux et sous-bois parfumés, laissez-vous guider sur de superbes pistes forestières, en toute sérénité.
Respirez, roulez, vibrez… et offrez-vous un véritable bain de verdure jusqu’à la réserve naturelle de l’Étang Noir pour un moment de détente et de complicité au cœur d’une nature préservée.
Rendez-vous au Village Vacances Cap Océan pour démarrer cette belle aventure dès 12 ans !
Promo 10% de réduction Code Seignosse2026
Période 03/04 au 31/05/2026
Valable sur les deux balades TROTTINETTE EN FORÊT & TROTTINETTE GOURMANDE
→ Réservation obligatoire sur www.izirider40.com ou au 06 18 45 57 40. .
RDV au village vacances Cap Océan 7-9 avenue Jean Moulin Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 45 57 40
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English : Balade trottinette tout terrain électrique
Set off on an electric scooter to discover the typical Landes forest, bursting with life in spring.
Promo: 10% discount Code: Seignosse2026
L’événement Balade trottinette tout terrain électrique Seignosse a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Seignosse