Balade trottinette tout terrain électrique RDV au village vacances Cap Océan Seignosse
Balade trottinette tout terrain électrique RDV au village vacances Cap Océan Seignosse samedi 11 avril 2026.
Balade trottinette tout terrain électrique
RDV au village vacances Cap Océan 7-9 avenue Jean Moulin Seignosse Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-11
Partez en trottinette tout terrain électrique à la découverte de la forêt typique landaise, éclatante de vie au printemps.
Promo 10% de réduction Code Seignosse2026
Envie d’une escapade nature à partager en famille à Seignosse ?
Partez en trottinette tout terrain électrique à la découverte de la forêt typique landaise, éclatante de vie au printemps.
Entre pins majestueux et sous-bois parfumés, laissez-vous guider sur de superbes pistes forestières, en toute sérénité.
Respirez, roulez, vibrez… et offrez-vous un véritable bain de verdure jusqu’à la réserve naturelle de l’Étang Noir pour un moment de détente et de complicité au cœur d’une nature préservée.
Rendez-vous au Village Vacances Cap Océan pour démarrer cette belle aventure dès 12 ans !
Promo 10% de réduction Code Seignosse2026
Période 03/04 au 31/05/2026
Valable sur les deux balades TROTTINETTE EN FORÊT & TROTTINETTE GOURMANDE
→ Réservation obligatoire sur www.izirider40.com ou au 06 18 45 57 40. .
RDV au village vacances Cap Océan 7-9 avenue Jean Moulin Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 45 57 40
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English : Balade trottinette tout terrain électrique
Set off on an electric scooter to discover the typical Landes forest, bursting with life in spring.
Promo: 10% discount Code: Seignosse2026
L’événement Balade trottinette tout terrain électrique Seignosse a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Seignosse