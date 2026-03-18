Balade trottinette tout terrain électrique RDV au village vacances Cap Océan Seignosse

Balade trottinette tout terrain électrique

RDV au village vacances Cap Océan 7-9 avenue Jean Moulin Seignosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-11

Partez en trottinette tout terrain électrique à la découverte de la forêt typique landaise, éclatante de vie au printemps.

Promo 10% de réduction Code Seignosse2026

Envie d’une escapade nature à partager en famille à Seignosse ?

Partez en trottinette tout terrain électrique à la découverte de la forêt typique landaise, éclatante de vie au printemps.

Entre pins majestueux et sous-bois parfumés, laissez-vous guider sur de superbes pistes forestières, en toute sérénité.

Respirez, roulez, vibrez… et offrez-vous un véritable bain de verdure jusqu’à la réserve naturelle de l’Étang Noir pour un moment de détente et de complicité au cœur d’une nature préservée.

Rendez-vous au Village Vacances Cap Océan pour démarrer cette belle aventure dès 12 ans !

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Période 03/04 au 31/05/2026

Valable sur les deux balades TROTTINETTE EN FORÊT & TROTTINETTE GOURMANDE

→ Réservation obligatoire sur www.izirider40.com ou au 06 18 45 57 40. .

RDV au village vacances Cap Océan 7-9 avenue Jean Moulin Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 45 57 40

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English : Balade trottinette tout terrain électrique

Set off on an electric scooter to discover the typical Landes forest, bursting with life in spring.

Promo: 10% discount Code: Seignosse2026

L’événement Balade trottinette tout terrain électrique Seignosse a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Seignosse