Balade Un réseau d’alliance vivant Hilsenheim

Hilsenheim Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-11-08 14:00:00

fin : 2025-11-08 16:30:00

2025-11-08

Enfilez vos chaussures et partez à l’aventure sur le sentier d’Hilsenheim ! Entre mare et prairie, cette balade ludique est l’occasion idéale pour en savoir plus sur les actions menées localement pour les espèces animales et végétales. .

Hilsenheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 03 78 74 14 lamaison@maisonnaturemutt.org

English :

Put on your shoes and set off on an adventure along the Hilsenheim trail between pond and meadow.

German :

Ziehen Sie Ihre Schuhe an und begeben Sie sich auf ein Abenteuer auf dem Hilsenheimer Pfad zwischen Teichen und Wiesen.

Italiano :

Indossate gli scarponi e partite all’avventura lungo il sentiero di Hilsenheim, tra stagni e prati.

Espanol :

Cálzate las botas y lánzate a la aventura por el sendero de Hilsenheim entre estanques y praderas.

