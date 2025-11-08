Balade Un réseau d’alliance vivant Hilsenheim
Enfilez vos chaussures et partez à l’aventure sur le sentier d’Hilsenheim ! Entre mare et prairie, cette balade ludique est l’occasion idéale pour en savoir plus sur les actions menées localement pour les espèces animales et végétales. .
Hilsenheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 03 78 74 14 lamaison@maisonnaturemutt.org
English :
Put on your shoes and set off on an adventure along the Hilsenheim trail between pond and meadow.
German :
Ziehen Sie Ihre Schuhe an und begeben Sie sich auf ein Abenteuer auf dem Hilsenheimer Pfad zwischen Teichen und Wiesen.
Italiano :
Indossate gli scarponi e partite all’avventura lungo il sentiero di Hilsenheim, tra stagni e prati.
Espanol :
Cálzate las botas y lánzate a la aventura por el sendero de Hilsenheim entre estanques y praderas.
