Balade urbaine à Bacalan : Un souffle d'histoire au cœur du vivant Bordeaux nord Bordeaux samedi 17 mai 2025.

17 mai – 27 septembre

Prix libre

Début : 2025-05-17T15:00:00 – 2025-05-17T16:30:00

Fin : 2025-09-27T15:00:00 – 2025-09-27T16:30:00

Le quartier de Bacalan déploie un paysage singulier, où l’Histoire s’entrelace à la nature. Ici, le passé singulier du quartier, lié à son fleuve et témoin des cicatrices de la Seconde Guerre mondiale, se révèle au fil de l’eau. L’itinéraire vous mènera à travers l’évolution du quartier, depuis les ombres de la Cité Lumineuse jusqu’à la métamorphose réussie de la Cité Claveau. Aujourd’hui, Bacalan dévoile un visage vibrant de vitalité, grâce à l’esprit de solidarité de ses habitants.

Nos balades urbaines sont animées par des « éclaireurs urbains », des habitants éloignés de l’emploi formés à la médiation et embaucher dans une démarche d’insertion professionnelle. Plus d’infos : https://bordeaux.alternative-urbaine.com/parcours-emploi/

Des balades culturelles hors des sentiers battus pour (re)découvrir les quartiers méconnus de la Métropole à travers le regard d’habitants éloignés de l’emploi, dans une démarche d’insertion pro. Patrimoine balade