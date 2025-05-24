Balade urbaine à Bègles : Urbanisme fleurissant et culture rayonnante Bègles Bègles

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-05-24T10:30:00 – 2025-05-24T12:00:00

Fin : 2025-09-27T11:00:00 – 2025-09-27T12:30:00

De la place d’Armagnac au Bègles art déco, Lionel vous entraîne dans une balade où l’urbanisme moderne se mêle à l’histoire populaire et engagée. Vous découvrirez les mutations des quartiers Carle Vernet et Terre Neuves, où les sécheries de morue ont laissé la place aux écoles et aux chapiteaux de cirque. L’esprit solidaire, lui, est toujours bien présent à travers ses multiples associations que vous découvrirez au long du parcours.

Bègles Bègles Bègles 33130 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Des balades hors des sentiers battus pour une forme innovante de tremplin vers l’emploi. Patrimoine balade